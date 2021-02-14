مقتل نجل نائب وزير خارجية الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة صرواح

عدن- (أ ش أ):

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي أسامة حسين العزي نجل نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، مصرعه خلال مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، عن مصادر - لم تسمها - القول: "إن أسامة العزي قتل في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب، حيث تدور معارك عنيفة، تمكن خلالها الجيش الوطني من صد هجوم للميليشيات والتقدم مسافة 5 كيلومترات باتجاه سوق صرواح".

وكانت وكالة الأنباء اليمنية قد أفادت، أمس السبت، بسقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.