هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: زلزال يهز فوكوشيما وقوته المبدئية 7.1 درجة
وكالات:
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، السبت، أن زلزالا هز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان، حسبما ذكرت "رويترز".
وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.
وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
172602
عدد المصابين
-
134215
عدد المتعافين
-
9899
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
108249283
عدد المصابين
-
80275823
عدد المتعافين
-
2376195
عدد الوفيات
إعلان