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هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: زلزال يهز فوكوشيما وقوته المبدئية 7.1 درجة

04:48 م السبت 13 فبراير 2021
هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: زلزال يهز فوكوشيما وقوته المبدئية 7.1 درجة

نتيجة زلزال - ارشيفية

وكالات:

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، السبت، أن زلزالا هز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان، حسبما ذكرت "رويترز".

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

زلزال اليابان فوكوشيما

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