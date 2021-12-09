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جونسون يدعو البريطانيين للعمل من المنزل للحد من عدوى أوميكرون

12:17 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
جونسون يدعو البريطانيين للعمل من المنزل للحد من عدوى أوميكرون

رئيس الوزراء البريطاني

لندن - (د ب أ):

شدد رئيس الوزراء البريطاني قيود كورونا للحد من تفشي سلالة أوميكرون، ونصح السكان بالعمل من المنزل وتطبيق استخدام ما يطلق عليه جوازات سفر كورونا في أماكن الفعاليات الكبيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال جونسون- في مؤتمر صحفي متلفز اليوم- لإعلان فرض القيود في انجلترا: "يزداد اتضاح أن أوميكرون ينتشر أسرع من سلالة دلتا السابقة". وأضاف أن "الانتقال إلى الخطة البديلة أمر متناسب ومسؤول".

ويأتي تطبيق قيود الخطة البديلة عقب تحذيرات من أن السلالة الجديدة من كوفيد- 19 ستجعل المستشفيات تصل لطاقتها القصوى، نظرا لأن المملكة المتحدة تسجل حصيلة حالات يومية كبيرة منذ شهور قبل ظهور سلالة أوميكرون.

رئيس الوزراء البريطاني قيود كورونا سلالة أوميكرون

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