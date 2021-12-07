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جونسون يحذر من "أوميكرون" ويستعد للانتقال للخطة "ب"

10:35 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
جونسون يحذر من "أوميكرون" ويستعد للانتقال للخطة "ب"

بوريس جونسون

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من المتحور الجديد لوباء كورونا "أوميكرون" مؤكداً أنه أكثر قابلية للانتقال من فيروس "دلتا".

وأضاف جونسون في تصريحات خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء البريطاني اليوم الثلاثاء ونقلته صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن هناك "مؤشرات مبكرة" على أن البديل الجديد أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا القاتلة معربا عن استعداده للانتقال للخطة "ب" مؤكدا أن الحكومة لا تخشى التصرف "بسرعة" في تنفيذ إجراءات أكثر صرامة، مع اقتراب عيد الميلاد.

يذكر أنه منذ يوم الاثنين الماضي، تم رصد 336 حالة إصابة بـ (أوميكرون) في المملكة المتحدة (261 في إنجلترا و 71 في اسكتلندا و4 في ويلز).

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Asha
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