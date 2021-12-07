سرق منذ 30 عامًا.. .. "حلم جلجامش" أقدم النصوص الأدبية في التاريخ يعود للعراق



بغداد - (بي بي سي)

أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء، عودة "لوح جلجامش" التاريخي الذي يقدر عمره بـ3500 عام إلى موطنه العراق بمساعدة الولايات المتحدة.

وجرى تسليم اللوح خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية فؤاد حسين والثقافة والسياحة والأثار حسن ناظم.

وقال وزير الثقافة والأثار خلال المؤتمر إن لوح جلجامش"له أهمية كبيرة لأنه من أقدم النصوص الأدبية في تأريخ العراق".

واللّوح الأثري مصنوع من الطين ومكتوب عليه بالمسمارية جزء من "لوح حلم جلجامش" الذي يُعتبر أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية ويروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.

وقال رئيس هيئة الأثار والتراث في وزارة الثقافة ليث مجيد لوكالة فرانس برس إن اللوح "سرق خلال أعمال نبش في موقع أثري عام 1991" فيما كان العراق غارقاً في حزب الخليج الأولى.

وأعتبر وزير الثقافة أن استعادة اللوح "رسالة لكل الذين هربوا أثارهم وتلاعبوا فيها وباعوها في المزادات العالمية، بان المآل الأخير سيكون استردادها".

وأوضح وزير الخارجية أن العراق "تمكن من استعادة حوالى 17916 قطعة أثرية من دول عدة هي الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وهولندا وإيطاليا"، على مدى عام واحد.

ويُعرف اللوح باسم رقيم حلم جلجامش، ويبلغ عمره 3,600 عام ويحمل جزءا من قصيدة سومرية من ملحمة جلجامش (في بلاد ما بين النهرين" التي تعرف حاليا بالعراق.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، قد أعلنت الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعيد الرقيم إلى العراق هذا الأسبوع.

ووصفت المنظمة، إعادة اللوح، إلى جانب 17000 قطعة أثرية أخرى أعيدت إلى العراق في يوليو/ تموز، بأنه "انتصار مهم في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

وسُلّم اللوح رسمياً في حفل أُقيم في معهد سميثسونيان بالعاصمة الأمريكية واشنطن في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت اليونسكو في بيان لها إن "سرقة القطع الأثرية القديمة والاتجار غير المشروع بها ما زال مصدر تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية وغيرها من منظمات الجريمة المنظمة".

وأضافت أنه عندما سيطر تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، تعرضت المواقع الأثرية والمتاحف العراقية للنهب بشكل منهجي.

وملحمة جلجامش واحدة من بين 17 ألف قطعة أثرية منهوبة وافقت الولايات المتحدة على إعادتها إلى العراق.

وتعد الملحمة أقدم قصيدة ملحمية معترف بها، إذ يشير علماء الآثار إلى أنها كُتبت قبل ملحمة هوميروس الأوديسة، التي كُتبت قبل ألف وخمسمائة عام وتعود إلى العهد الروماني.

وكانت القطعة النادرة، التي كُتبت بالخط المسماري الأكادي، قد اُشتريت لتعرض في متحف الكتاب المقدس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وهي واحدة من قطع أثرية قديمة من العراق والشرق الأوسط جمعها الملياردير ديفيد غرين، صاحب سلسلة متاجر مجموعة هوبي لوبي للحرف اليدوية، الذي يرأس ويمول متحف الكتاب المقدس.

لكن وزارة العدل الأمريكية استولت على المتحف عام 2019، بعد عامين من افتتاحه، عندما قضت محكمة أمريكية اتحادية بتسليم القطعة الأثرية النادرة، إلى السلطات.

وكان تاجر أعمال فنيّة أميركي اشترى اللوح الأثري في 2003 من أسرة أردنية تقيم في لندن وشحنه إلى الولايات المتحدة من دون أن يصرّح للجمارك الأميركية عن طبيعة هذه الشحنة. وبعد وصول اللوح إلى الولايات المتّحدة باعه التاجر في 2007 لتجّار آخرين مقابل 50 ألف دولار وبشهادة منشأ مزوّرة.

وفي 2014 اشترت هذا اللوح ب 1.67 مليون دولار أسرة غرين التي تمتلك سلسلة متاجر "هوبي لوبي".

لكن في 2017، أعرب أحد أمناء المتحف عن قلقه بشأن مصدر اللوح بعدما تبيّن له أنّ المستندات التي أُبرزت خلال عملية شرائه لم تكن مكتملة.

وفي أيلول/سبتمبر 2019 صادرت الشرطة هذه القطعة الأثرية، وفقاً لقرار قضائي.