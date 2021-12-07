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قبيل قمة بايدن وبوتين.. كييف تتهم موسكو بنشر دبابات على خطوط المواجهة

01:35 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
قبيل قمة بايدن وبوتين.. كييف تتهم موسكو بنشر دبابات على خطوط المواجهة

بايدن وبوتين

وكالات:

اتهمت أوكرانيا، الثلاثاء، روسيا بنشر دبابات وفرق قناصة على الجبهة الأمامية لحدودها الشرقية "مستعدين لإلحاق خسائر بالجنود الأوكرانيين" ولمحاولة استفزازهم لفتح النار

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن "العدو يزيد من أعداد القناصة المستعدين لإلحاق خسائر بأفراد قواتنا المسلحة وتدمير أجهزة المراقبة واستفزازنا لفتح النار"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

يأتي ذلك قبل ساعات من القمة الافتراضية التي ستجمع بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، والتي ستناقش الأوضاع في أوكرانيا.

قمة بايدن وبوتين روسيا الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي

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