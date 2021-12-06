بايدن يبحث مع قادة أوروبا الوضع في أوكرانيا قبل اجتماعه مع بوتين

بروكسل - (د ب أ)

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة البارزون في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين، الوضع في أوكرانيا حيث يسعون إلى الظهور كجبهة موحدة قبل الاجتماع الافتراضي الذي من المقرر أن يعقده بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج نقلا عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، إن بايدن يريد أن يظهر لبوتين أن هناك تصميما جماعيا من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي"ناتو" لإثنائه عن أي خطة لغزو أوكرانيا.

وأوضحت بلومبرج أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يعملون على إعداد حزمة من الإجراءات والعقوبات لتكون بمثابة رادع لروسيا.

ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوترات في أوكرانيا، فيما تتبادل واشنطن وموسكو الاتهامات بشأن عمليات استفزاز عسكرية في المنطقة. وأكدت روسيا أنه سيتم مناقشة ذلك في الاجتماع.

وحذر بايدن الرئيس الروسي من أي تدخل عسكري آخر في أوكرانيا وأعلن عن مبادرات جديدة لحماية الدولة الواقعة شرق أوروبا، وهي حليف مقرب في الناتو .

وذكرت تقارير أن روسيا حشدت مجموعة واسعة من القوات في مناطق، ليست بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا. ونفى الكرملين تلك التقارير.

يذكر أن بوتين وبايدن عقدا قمتهما الأولى في جنيف، في يونيو الماضي، حيث اتفقا على بدء محادثات جديدة حول مبادرة لنزع السلاح النووي.