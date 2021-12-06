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مصر تعرب عن تعازيها لمالي في ضحايا الهجوم الذي وقع بوسط البلاد

08:51 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها لمالي في ضحايا الهجوم الذي وقع بوسط البلاد

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مالي الشقيقة جرّاء الهجوم الذي شهدته بلدة بندياجارا في وسط مالي، والذي أسفر عن عشرات الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبا - في بيان لوزارة الخارجية - على وقوفها جنبًا إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مشددةً على تضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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وزارة الخارجية المصرية هجوم إرهابي مالي

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