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الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف قيود السفر للقادمين من جنوب قارة أفريقيا

05:37 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف قيود السفر للقادمين من جنوب قارة أفريقيا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

يناقش وزراء صحة الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء مسألة تعديل قيود السفر التي فرضتها الدول الأعضاء بالتكتل بالنسبة للقادمين من جنوب القارة الأفريقية جراء متحور أوميكرون.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي مطلعون على أجندة اجتماع غدا الذي يقام في بروكسل إن الوزراء قد يوافقون على الحاجة إلى إجراء اختبار بي.سي.آر. للمواطنين الملقحين من تلك المنطقة ، وهو ما يمكن أن يسمح بتخفيف بعض قيود السفر أو رفعها خلال أسبوع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلقت الدول الأوروبية الشهر الماضي أغلب حركة السفر الجوي من دولة جنوب أفريقيا وست دول أخرى في المنطقة للحد من انتشار المتحور الجديد في حين يحاول العلماء تقييم مدى شدته.

وشددت الحكومات في مختلف أنحاء العالم قيود الدخول وأعادت إدخال بعض إجراءات الحجر الصحي بينما ألغت شركات الطيران الآلاف من الرحلات .

الاتحاد الأوروبي قيود السفر جنوب افريقيا

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