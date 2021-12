واقعة غريبة.. أمريكي يكتشف "ضرسًا إضافيًا" في أنفه (صور)

وكالات:

فوجئ أمريكي في مدينة نيويورك بنمو ضرس إضافي في أنفه، ما سبب له آلامًا شديدة أدت إلى صعوبة في التنفس.

واكتشف أطباء الواقعة الغريبة بعد أن ذهب الشاب البالغ من العمر 38 عامًا إلى عيادتهم بشكوى من احتقان الأنف المستمر.

وقلق الشاب من انسداد فتحة أنفه اليمنى باستمرار دفعه للذهاب إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحصه واكتشف نمو سن إضافي في أنفه، بحسب مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن".

“IMAGES IN CLINICAL MEDICINE: Ectopic Tooth in the Nose” https://t.co/e73ddLuyhf pic.twitter.com/tGigGv8a7l