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واقعة غريبة.. أمريكي يكتشف "ضرسًا إضافيًا" في أنفه (صور)

04:11 م الأحد 05 ديسمبر 2021
واقعة غريبة.. أمريكي يكتشف "ضرسًا إضافيًا" في أنفه (صور)

ضرس اضافي

وكالات:

فوجئ أمريكي في مدينة نيويورك بنمو ضرس إضافي في أنفه، ما سبب له آلامًا شديدة أدت إلى صعوبة في التنفس.

واكتشف أطباء الواقعة الغريبة بعد أن ذهب الشاب البالغ من العمر 38 عامًا إلى عيادتهم بشكوى من احتقان الأنف المستمر.

وقلق الشاب من انسداد فتحة أنفه اليمنى باستمرار دفعه للذهاب إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحصه واكتشف نمو سن إضافي في أنفه، بحسب مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن".

وكشف الفحص "كتلة بيضاء صلبة" في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية، يحدث في حوالي 0.1 بالمائة من السكان.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملليمترًا وعرض 10 ملليمترًا.

وأشار الأطباء إلى اختفاء أعراض الاحتقان لدى المريض بعد 3 أشهر من العملية.

ضرس اضافي نيويورك صعوبة في التنفس

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