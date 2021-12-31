عدد غير مسبوق من إصابات "كورونا" في سويسرا.. ومتحور "أوميكرون" يهيمن

جنيف - (أ ش أ):

سجلت سويسرا، عددًا غير مسبوق من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الحالات التي سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قرابة 19 ألف حالة في الوقت الذي هيمن متحور "أوميكرون" الجديد على المشهد، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة المصابة به حوالي 55% من إجمالي عدد الحالات.

وكانت السلطات السويسرية قد اتخذت عددًا من القرارات في 20 ديسمبر الجاري لمواجهة الارتفاع في أعداد الإصابات؛ حيث سمحت فقط لمن حصلوا على اللقاح أو من تعافوا من الإصابة بالفيروس بالذهاب إلى المطاعم والأماكن الثقافية والرياضية والترفيهية، وأعادت إلزامية العمل من المنزل، كما حددت التجمعات بعشرة أشخاص على أقصى تقدير.

كما قررت السلطات السويسرية إلزام القادمين إلى البلاد بإجراء اختبار البي سي آر خلال الـ72 ساعة السابقة على موعد الدخول.

وتبحث السلطات حاليًا مسألة فرض إجراء اختبار ثان للقادمين من الحاصلين على اللقاح أو المتعافين من الإصابة بالفيروس وذلك بعد أربعة إلى سبعة أيام من دخول البلاد.