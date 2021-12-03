Masrawy logo white

الأردن يدين هجوما إرهابيا على إحدى قرى محافظة أربيل العراقية

07:02 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
الأردن يدين هجوما إرهابيا على إحدى قرى محافظة أربيل العراقية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية

عمّان - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في قضاء مخمور بمحافظة أربيل شمال العراق، ما أسفر عنه من سقوط قتلى وجرحى.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا) - تضامن ووقوف الأردن المطلق إلى جانب العراق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مُعربا عن أصدق التعازي لأهالي الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كانت عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي قد شنت، أمس الخميس، هجوما على قرية خضرجيجة بالقرب من جبال قرجوغ، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين العزل وعدد آخر من قوات البيشمركة بين قتيل وجريح.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الأردنية محافظة أربيل الإرهاب العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا