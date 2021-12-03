الأردن يدين هجوما إرهابيا على إحدى قرى محافظة أربيل العراقية

عمّان - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في قضاء مخمور بمحافظة أربيل شمال العراق، ما أسفر عنه من سقوط قتلى وجرحى.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا) - تضامن ووقوف الأردن المطلق إلى جانب العراق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مُعربا عن أصدق التعازي لأهالي الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كانت عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي قد شنت، أمس الخميس، هجوما على قرية خضرجيجة بالقرب من جبال قرجوغ، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين العزل وعدد آخر من قوات البيشمركة بين قتيل وجريح.