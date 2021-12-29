رقم قياسي جديد.. فرنسا تسجل أعلى معدل إصابة يومية بكورونا

05:30 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
رقم قياسي جديد.. فرنسا تسجل أعلى معدل إصابة يومية بكورونا

فيروس كورونا

فرنسا - (أ ش أ)

أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسي، أولفييه فيرانن، اليوم الأربعاء، أن فرنسا سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن هذا الرقم قياسي على المستوى الوطني.

وقال فيران، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب بشأن مشروع قانون لفرض التصريح اللقاحي في فرنسا، "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 208 ألف فرنسي تم فحصهم إيجابيا بكوفيد"، بحسب ما أوردت "الجارديان" البريطانية.

وأشار بقوله إلى أن هذا يعني أن كل ثانية هناك اثنين فرنسيين يتم تشخيصهم إيجابيا، لم نرى هذا الوضع من قبل.

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Asha
فيروس كورونا أولفييه فيرانن فرنسا لقاح كورونا

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