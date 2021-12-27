مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

11:01 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الشرطة الأمريكية

وكالات:

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقالت إدارة شرطة جارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية جارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.

وبحسب الشرطة، خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وأعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث، فيما نقل الرابع الى مستشفى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مطلق النار كان يرتدي قبعة بيسبول وكمامة زرقاء وسراويل رياضية داكنة اللون ولم يكن يرتدي قميصا.

الشرطة الأمريكية الولايات المتحدة ولاية تكساس الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا