مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

وكالات:

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقالت إدارة شرطة جارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية جارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.

وبحسب الشرطة، خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وأعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث، فيما نقل الرابع الى مستشفى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مطلق النار كان يرتدي قبعة بيسبول وكمامة زرقاء وسراويل رياضية داكنة اللون ولم يكن يرتدي قميصا.