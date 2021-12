بالفيديو- إطلاق ناجح للتلسكوب الفضائي "جيمس ويب"

وكالات:

انطلق الصاروخ "أريان 5"، السبت، عند الساعة 12.20 بتوقيت جرينيتش من مركز الفضاء في غويانا الفرنسية حاملا إلى الفضاء التلسكوب "جيمس ويب"، وهي أداة من شأنها إحداث ثورة في مجال مراقبة الكون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيستقر "جيمس ويب" على بُعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، لسبر أغوار الكون بتقنيات هي الأعلى دقّة على الإطلاق.

https://twitter.com/NASA/status/1474717083883778057

وبعد 27 دقيقة من الإطلاق انفصل التلسكوب "جيمس ويب" عن الصاروخ "أريان 5"، إيذانا بوضع التلسكوب في مساره نحو المدار على بعد 1.5 مليون كيلومتر.

وقد أُرجئ إطلاق "جيمس ويب" ثلاث مرات، كان آخرها الثلاثاء. وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن سبب التأجيل هو "سوء الأحوال الجوية" في مدينة كورو، مشيرة إلى أن "تاريخ الإطلاق الجديد هو 25 ديسمبر".

والهدف المنشود من أداة المراقبة الفضائية هذه الأكثر دقّة في التاريخ الإضاءة على سؤالين يشغلان البشرية: "من أين نأتي؟" و"هل نحن لوحدنا في هذا الكون؟".

وتقضي الغاية منه أيضاً بسبر أغوار ما يُعرف بـ"الفجر الكوني"، عندما بدأت أولى المجرّات تضيء الكون منذ الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة.

وهو سيتيح التعمّق في فهم كيفية تشكّل النجوم والمجرّات ومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية التي ما انفكّ العلماء يكتشفون المزيد منها، على أمل العثور على كواكب أخرى مواتية للحياة.

✅ Milestone achieved. @NASAWebb is safely in space, powered on, and communicating with ground controllers.



The space telescope is now on its way to #UnfoldTheUniverse at its final destination one million miles (1.5 million km) away from Earth. pic.twitter.com/gqICd0Xojz