إعلان

الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة بعد انتهاء محكومياتهم

كتب : مصراوي

01:07 م 08/12/2025

قوات الاحتلال الاسرائيلي - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مكتب إعلام الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 32 أسيرًا من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية.

واعتبر المكتب، في بيان له اليوم الإثنين، أن استمرار احتجاز الأسرى المنتهية محكومياتهم "جريمة حرب" وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على الإفراج الفوري عن المعتقلين بعد انتهاء مدة أحكامهم.

وأوضح البيان أن بعض الأسرى المحتجزين انتهت محكومياتهم منذ أشهر وسنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، مما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع.

وأكد أن هذا الإجراء يشكل عقابًا جماعيًا ممنهجًا، حيث يُحرم الأسرى من حريتهم وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو الحصول على معلومات عن أوضاعهم الصحية.

ودعا مكتب إعلام الأسرى، المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبة الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات عاجلة لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق