الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة بعد انتهاء محكومياتهم

قال مكتب إعلام الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 32 أسيرًا من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية.

واعتبر المكتب، في بيان له اليوم الإثنين، أن استمرار احتجاز الأسرى المنتهية محكومياتهم "جريمة حرب" وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على الإفراج الفوري عن المعتقلين بعد انتهاء مدة أحكامهم.

وأوضح البيان أن بعض الأسرى المحتجزين انتهت محكومياتهم منذ أشهر وسنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، مما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع.

وأكد أن هذا الإجراء يشكل عقابًا جماعيًا ممنهجًا، حيث يُحرم الأسرى من حريتهم وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو الحصول على معلومات عن أوضاعهم الصحية.

ودعا مكتب إعلام الأسرى، المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبة الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات عاجلة لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب.