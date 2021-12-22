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رويترز: أمريكا قلقة إزاء مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا

04:24 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
رويترز: أمريكا قلقة إزاء مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا

علم امريكا

وكالات:

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مصدرين أن هناك خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن مبيعات المسيرات القتالية التركية إلى إثيوبيا وسط أدلة متزايدة على أن أديس أبابا تستخدمها ضد مقاتلي المعارضة.

وقال مسؤول غربي رفيع إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية بالغة" بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "النصر العسكري المذهل" الذي حققته القوات الحكومية في إثيوبيا على متمردي "جبهة تحرير تيجراي" مؤخرا، يعود فضله لقيام 3 قوى إقليمية، بينها تركيا، بتزويد أديس أبابا بطائرات مسيرة ضاربة.

أمريكا تركيا إثيوبيا أديس أبابا

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