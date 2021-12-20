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السودان يشيد بتعيين السفير طارق بخيت مبعوثا لمنظمة التعاون الإسلامي لدى أفغانستان

03:01 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
السودان يشيد بتعيين السفير طارق بخيت مبعوثا لمنظمة التعاون الإسلامي لدى أفغانستان

السفير طارق بخيت

الخرطوم - أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية السودانية وأشادت بالقرار الصادر عن اجتماعات الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بتعيين السفير طارق علي بخيت (سوداني الجنسية) الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة، مبعوثا خاصا للمنظمة لجمهورية أفغانستان.

وحيت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، هذه اللفتة الإنسانية والتضامنية الكريمة من قبل المنظمة، متمنية للسفير طارق بخيت التوفيق والنجاح التام في مهمته، في ظل هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها جمهورية افغانستان وشعبها.

هذا المحتوى من

Asha
السفير طارق بخيت منظمة التعاون الإسلامي أفغانستان السودان

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