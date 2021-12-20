جوتيريش: بذل الجهد لتسيير مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

بيروت - (د ب أ):

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، عن بذل الجهد لتسيير المفاوضات للتوصل إلى حل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال جوتيريش، بعد لقائه اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت:" لن ندخر جهداً لتسير المفاوضات من أجل التوصل لحل سريع لترسيم الحدود البحرية ليتثنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة فيه".

وأضاف" آن الأوان للزعماء السياسيين في لبنان أن يتحدوا، وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يعزز دعمه للشعب اللبناني".

ورأى أنه "فقط من خلال التضامن والوحدة يمكن المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ويمكن أن يعود لبنان إلى ما كان عليه".

وقال جوتيريش: "لقد أخبرني الرئيس بري عن الانتهاكات المتكررة للأجواء اللبنانية وتناقشنا بضرورة تعزيز التعاون بين (القوات الدولية العاملة في الجنوب) اليونيفل والجيش اللبناني وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعماً إضافياً للجيش".

ووصف حديثه مع بري بـ"البناء"، مضيفاً: "اعتقد أن اللبنانيين هم الأولى بحل أزماتهم لكن على المجتمع الدولي أن يساعد لبنان على إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني".

بدوره، شكر بري الأمين العام للأمم المتحدة على زيارته ودعمه للبنان كما شكر قوات "يونيفل" الموجودة "منذ عام 1978 لأن إسرائيل لم تنفذ لا القرار 425 ولا القرار 1701 الذي لا يزال يتكلم عن وقف الانتهاكات الحربية ولا تقبل إسرائيل أن يقال إن هناك وقفا لإطلاق النار".

وأضاف بري: "لا يريدون دوراً للأمم المتحدة في أية مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني وخاصة فيما يتعلق في موضوع الحدود البحرية وتحدثنا في أن تكون المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة وتحت علم الأمم االمتحدة وبمشاركة الأمريكيين ولكن حتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر على اقتصادنا وعلى وضعنا"، مشيراً إلى أن "الشركات التي رسا عليها الالتزام تؤخر هذا الموضوع بحجج أمنية".

وأكد بري أن "أهل الجنوب والجيش اللبناني واليونييفل يداً واحدة في سبيل العمل في المنطقة وإذا حصل اضطراب ما فالمسؤولية تقع على إسرائيل الموجودة في أرضنا وليس المسؤولين عنه نحن، علماً أن هناك خرقا إسرائيليا بشكل يومي للأجواء اللبنانية وحتى أنهم يستخدمون أجواءنا لضرب الشقيقة سوريا".

ووصل جوتيريش، إلى لبنان أمس الأحد في زيارةٍ رسمية يلتقي خلالها مسؤولين حكوميين، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.