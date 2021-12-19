رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن بدء الموجة الخامسة من كورونا

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد، بدأت بالفعل.

وأكد حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الأحد أن "المتحور أوميكرون يجعلنا نقول إن الموجة الخامسة من كورونا قد بدأت".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله: "الوقت ينفد.. "أوميكرون" تسلل إلى إسرائيل.. هناك إصابات، ونشهد زيادة في معدلات العدوى".

وأضاف أن حكومته "وفرت لإسرائيل وقتا ثمينا عندما فرضت قيودا على دخول البلاد عبر مطار بن غوريون، مما أدى إلى تأخير "أوميكرون".

وتابع: "بسبب الطبيعة شديدة العدوى لهذا المتحور، فإن الحماية الجماعية والوطنية التي توفرها الدولة غير كافية".

وحذر قائلا: "إذا تبين أن "أوميكرون" خطير في غضون أسبوعين، سنكون في ورطة كبيرة"، مشيرا إلى أنه وبصرف النظر عن 40 حالة جديدة مصابة بـ"أوميكرون" تم التحقق منها، فهناك 380 حالة يشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد".