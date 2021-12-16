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رويترز: الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي سيجتمعون غدا لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق

11:52 م الخميس 16 ديسمبر 2021
رويترز: الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي سيجتمعون غدا لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق

الاتفاق النووي مع إيران

وكالات:

قال ثلاثة دبلوماسيين اليوم الخميس إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجتمع الساعة 1300 بتوقيت جرينتش غدا الجمعة لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق. وقال أحد الدبلوماسيين إن من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر كانون الأول بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

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