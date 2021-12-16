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الصحة الفلسطينية: تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون في مدن متفرقة

08:22 م الخميس 16 ديسمبر 2021
الصحة الفلسطينية: تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون في مدن متفرقة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في فلسطين كمال الشخرة تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون في رام الله والخليل وطوباس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف الشخرة أن المصابين الثلاثة قدموا من الخارج، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون.

وتابع أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة.

ودعا الشخرة للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وأهلهم.

وناشد من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس للتوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقا.

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