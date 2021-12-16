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تركيا: إلقاء القبض على 14 شخصا للاشتباه في صلتهم بـ"داعش"

12:19 م الخميس 16 ديسمبر 2021
تركيا: إلقاء القبض على 14 شخصا للاشتباه في صلتهم بـ"داعش"

علم تركيا

أنقرة - (د ب أ):

أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، 14 شخصا للاشتباه في أنهم على صلة بتنظيم داعش في إسطنبول.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد أطلقت فرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول عملية متزامنة في 15 موقعا، أسفرت عن القبض على 14 مشتبها بهم، 13 منهم يحملون جنسيات أجنبية.

وضبطت الفرق في المواقع التي داهمتها العديد من الوثائق العائدة للتنظيم، إضافة إلى مواد رقمية.

وما زالت الإجراءات جارية بحق الموقوفين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

تركيا أنقرة داعش إسطنبول مكافحة الإرهاب

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