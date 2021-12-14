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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد 4 مقدسيين من باحاته

01:53 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد 4 مقدسيين من باحاته

المسجد الأقصى

القدس - (د ب أ):

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، مشيرا إلى قيام السلطات الإسرائيلية بإبعاد أربعة فلسطينيين بينهم سيدة عن باحاته لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى، "تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق الوكالة، أبعدت السلطات الإسرائيلية أربعة مقدسيين عن الأقصى لمدة أسبوعين، وأصدرت قرارا بمنعهم من السفر، لمدة شهر قابل للتجديد.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المبعدين الأربعة أمس، ضمن حملة اعتقالات استهدفت عددًا من المقدسيين، كما مدّدت اعتقال بعضِهم، وأفرجت عن آخرين بشروط.

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