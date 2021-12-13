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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الفلبين.. ولا أنباء عن تسونامي

02:57 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الفلبين.. ولا أنباء عن تسونامي

زلزال

مانيلا - أ ش أ

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر ساحل باتانجاس في الفلبين.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية أن الزلزال شعر به السكان في مناطق قريبة في لوزون، بما في ذلك العاصمة مانيلا بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقالت هيئة رصد الزلازل الفلبينية "إن الزلزال التكتوني ضرب على عمق 99 كيلومترا".. فيما لم ترد تقارير عن احتمالية حدوث تسونامي.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال الفلبين تسونامي

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