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عراقي يبيع ابنه مقابل 30 ألف دولار

01:39 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
عراقي يبيع ابنه مقابل 30 ألف دولار

تعبيرية

بغداد - (د ب أ):

أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مواطن أدين بجريمة بيع ابنه بمبلغ 30 ألف دولار في بغداد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق ، في بيان صحفي اليوم، إن محكمة جنايات الرصافة في بغداد أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أحد المجرمين لبيعه ابنه، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي قدره 30 الف دولار أمريكي في بغداد.

وأوضح البيان أن "المجرم" اتصل به صديقه وطلب منه شراء طفل بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي لغرض التبني، مشيرا إلى أن "المجرم" أبلغه أنه على استعداد لبيع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وذكر أنه بالمتابعة تم القبض على الرجل وحكم عليه استناداً لأحكام قانون الاتجار بالبشر.

القضاء العراقي العراق بغداد اب يبيع ابنه

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