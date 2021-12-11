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أعاصير كنتاكي تحاصر مصنع شموع.. وأمريكية تستغيث: الحائط مُطبق عليّ (فيديو وصور)

03:59 م السبت 11 ديسمبر 2021
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كتبت- رنا أسامة:

ألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على لحظات الفزع والرعب التي عاشها أمريكيون مُحاصرون، جراء الأعاصير القاتلة التي اجتاحت أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط في الولايات المتحدة ليلة الجمعة، وخلّفت ما لا يقل عن 50 قتيلًا حتى الآن.

واستشهدت الصحيفة بمقطع فيديو وصفته بالمروّع، نشرته أمريكية تُدعى كيانا لو على حسابها عبر فيسبوك، من داخل مصنع للشموع ضربته الأعاصير في ولاية كنتاكي.

ويُظهر المقطع، ومدته دقيقة و41 ثانية، ظلامًا دامسًا وأصوات بكاء في الخلفية، يبدو أنها صادرة عن عُمال المصنع المُحاصرين، بينما يتوسلون للمساعدة بعد أن ضربهم الإعصار في مدينة مايفيلد، البالغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة.

وسُمع في الفيديو امرأة تقول: "لا أعرف من يشاهد (هذا المقطع). لقد ضربنا إعصار. وأنا في (محلّ) العمل بمايفيلد، ونحن مُحاصرون".

وتابعت متوسّلة: "من فضلكم، ساعدونا!! نحن بمصنع الشموع في مايفيلد. من فضلكم جميعًا قدّموا لنا بعض المساعدة.. إننا مُحاصرون".

وبعدها قدّمت المرأة في الفيديو مزيدًا من التفاصيل عن ظروف العمال المُحاصرين جراء العصار في المصنع.

وشرحت: "الحائط مُطبق عليّ. لا أحد يمكنه الوصول إلينا. لا يُمكننا التحرك"، بحسب ديلي ميل.

ثم سُمع صوتها وهي تحاول أن تُهدّئ من روع شخص في المكان، قبل أن تُكمل مناشداتها وتوسّلاتها: "أرجوكم، صلّوا من أجلنا، اطلبوا الدعم لمساعدتنا...المبنى ينهار. كنا في ملجأ آمن لكنه انهار وأصبحنا عالقين".

وفي حين لا يُعرف بالضبط عدد الأشخاص المُحاصرين، قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن نحو 110 أشخاص حوصِروا داخل مصنع الشموع.

وأضاف: "نعتقد أننا سوف نفقد ما لا يقل عن العشرات هؤلاء اِلأشخاص".

بدوره، قال كريس جاكسون، مراقب العواصف، إن رجال الإطفاء وصلوا قبل الواحدة صباح السبت بقليل إلى الذي انهار بأكمله.

وقدّر أحد المحللين بأن الحطام تناثر لمسافة تصل إلى 30 ألف قدم في الهواء، وهو رقم قياسي تقريبًا.

ووصف كريج سيسي، عالم الأرصاد الجوية والباحث في جامعة ولاية ميسيسيبي، عاصفة مايفيلد بأنها "من بين أعنف العاصفة المُسجلة على الإطلاق". وقال إنه كان "إعصارًا عنيفًا للغاية".

ودمرت العاصفة الشارع الرئيسي لمدينة مايفيلد التي تأسست في أوائل القرن التاسع عشر.

تعرضت العديد من مباني المدينة الفيكتورية لأضرار بالغة، بما في ذلك مبنى المحكمة، الذي تم بناؤه عام 1888 وتجديده عام 1990.

وبحسب مجلس التنمية الاقتصادية في مقاطعة جريفز، فإن سكان مايفيلد، الذين يصنف 35 في المائة منهم على أنهم يعيشون في فقر، يعملون بشكل أساسي في التصنيع وتجهيز الأغذية.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكي حالة الطوارئ مساء أمس الجمعة.

ويُعتقد أن أكثر من 50 شخصًا لقوا حتفهم بين عشية وضحاها جراء الأعاصير، حسبما حذّر بشير، متوقعًا أن يزداد الرقم إلى 100.

وذكر أن أكثر من 50 ألف منزل باتوا بلا كهرباء، مضيفًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن 4 أعاصير ربما ضربت الولاية.

وأُبلِغ إلى الآن عما لا يقل عن 24 إعصارًا في 5 ولايات: أركنساس والينوي وكنتاكي وميسوري وتنيسي.

وفي أركنساس، حاصر الإعصار 20 شخصًا في دار مُسنين بمدينة مونيت، موديًا بحياة شخصين وإصابة 5 آخرين. ويضم الدار 90 سريرًا.

فيما حوصّر عدة أشخاص بعد انهيار جزئي لسقف في مخزن تابع لشركة أمازون قرب سانت لويس بولاية إيلينوي الأمريكية مساء الجمعة بعد أن تعرضت المنطقة لأعاصير ورياح شديدة.

وقالت السلطات إن سقف المخزن، في إدواردسفيل ب جنوب إيلينوي، تعرض لأضرار بعد موجة طقس سيء، مضيفة أن الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء تنفذان عمليات بحث وإنقاذ في المكان.

ولم تؤكد السلطات وجود أشخاص محاصرين في المخزن.

وذكر متحدث باسم أمازون في بيان أن الشركة تقيم الوضع والأضرار التي لحقت بالمخزن.

كانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أصدرت تحذيرات من أعاصير مساء أمس الجمعة في مناطق بعدة ولايات منها آركنسو وتنيسي وميسوري وإيلينوي.

أعاصير كنتاكي مصنع شموع الولايات المتحدة مدينة مايفيلد

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