الرئيسية أخبار مصراوى TV في منتهى الخطورة.. نقيب البيطريين يحذر: لا تخزنوا الفراخ في الفريزر كتب : مصراوي 07:00 م 15/12/2025 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا نقيب البيطريين سلامة الغذاء الأمن الغذائي أخبار ذات صلة قبل ما تشتري كيلو لحمة من عند الجزار.. نقيب البيطريين يحدد أفضل قطعية أخبار نقيب الأطباء البيطريين يوجه رسالة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي أخبار نقيب البيطريين: اتحاد المهن الطبية يملك 14 مليار جنيه.. ونعاني من "المجاملات أخبار نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. ولحمة الرأس والعكاوي أخبار