لبنان يسجل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

بيروت- (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل إصابتين لوافدتين من أفريقيا بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة ، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام"، السبت، إن "الحالتين الايجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون".

وأضاف أن الحالتين موجودتان في العزل المنزلي وتظهران أعراضا خفيفة، مشيرا إلى أنهما وافدتان من أفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية - الأمريكية، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

واعتبرت الوزارة أن "وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، مواطنين ومقيمين، لعدم التهاون في الإجراءات الوقائية والاقبال بكثافة ومن دون أي تردد على ماراثون فايزر المستمر اليوم وغدا للمزيد من السلامة المجتمعية".