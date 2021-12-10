أيرلندا الشمالية: لندن تأمل في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل بحلول عيد الميلاد

لندن - (د ب أ):

أعربت بريطانيا عن أملها في التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الميلاد المسيحي بشأن الخلاف الدائر مع الاتحاد الأوروبي حول تأثير قواعد خروجها من الاتحاد على أيرلندا الشمالية.

وبعد محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أعلن وزير البريكست البريطاني ديفيد فروست عن مزيد من المحادثات المكثفة مساء اليوم الجمعة على تويتر، وأعرب عن أمله في إحراز "تقدم نحو حلول مشتركة قبل عيد الميلاد".

وقال فروست سيستمر الطرفان في الاقتراب ولكن ما تزال هناك اختلافات.

كانت بروكسل ولندن تتفاوضان بمرارة حول قواعد خاصة لأيرلندا الشمالية، بعد أن غادر البريطانيون الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.

ومن المتفق عليه أن المقاطعة البريطانية ستستمر في اتباع قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا لتجنب وضع حد فاصل بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي.

والنتيجة هي أنه يجب تفتيش البضائع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

هذه الحدود الجمركية الداخلية للمملكة المتحدة شوكة في خاصرة الموالين في أيرلندا الشمالية.

تؤدي الضوابط في بعض الأحيان إلى مشاكل وعقبات إضافية في التجارة أو عند استيراد منتجات معينة.

ويسعى كل من الاتحاد الأوروبي والبريطانيون إلى ضمانات منها أن تتمكن أيرلندا من مواصلة تزويدهما بدون عوائق بجميع الأدوية الضرورية.

وكتب سيفكوفيتش على موقع تويتر أن الوقت قد حان للإسراع في هذا الموضوع، ومن المقرر عقد اجتماعين آخرين بهذا الشأن في الاسبوع المقبل.

وفيما يخص الجانب المثير للجدل بشدة – وهو دور محكمة العدل الأوروبية كهيئة تحكيم – يبدو أن المحادثات بدأت تتحرك.

لم تعد بريطانيا ترغب في التمسك بمقاومتها لهذا الأمر، حسبما ذكرت صحيفة "آيريش تايمز" اليوم الجمعة نقلا عن مصدر رفيع المستوى من دوائر التفاوض.