عضو ببرلمان أونتاريو: الجالية المصرية في كندا صاحبة دور مهم في نجاحات المقاطعة

مسيساجا - (أ ش أ):

قال النائب شريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو ونائب وزير السياحة، إن لقاء الجالية المصرية مع رئيس حكومة أونتاريو الكندية كان فرصة جيدة لإعادة التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الجالية المصرية في نجاحات مقاطعة أونتاريو الاقتصادية والثقافية وأيضا السياسية.

وأشاد سبعاوي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- بدور أبناء الجالية المصرية من العاملين في القطاع الطبي من أطباء وصيادلة، وأنهم كانوا جزءا أساسيا من خطة المقاطعة في التطعيم ضد فيروس (كورونا).

والتقى رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوج فورد، مساء أمس الخميس مع رموز وقيادات الجالية المصرية في مدينة (مسيساجا) الكندية، ذات التجمع العربي الكبير.

وأشاد فورد، خلال حفل لجمع تبرعات للحملة الإنتخابية لحزب المحافظين في أونتاريو، بجهود الجالية المصرية في كندا واسهاماتها الكبيرة، وأنها جزء أساسي من نسيج المجتمع الكندي.

حضر اللقاء عدد من وزراء حكومة أونتاريو، وجميع أعضاء البرلمان عن مدينة (مسيساجا)، والنائب البرلماني المصري عن المصريين في الخارج وسيم فخري، ورجال الأعمال المصريين وباقة من رموز وقيادات الجالية المصرية وممثلين عن بعض الجاليات العربية.