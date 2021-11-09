فرنسا تؤكد احترام ماكرون للأمة الجزائرية

الجزائر - (د ب ا)

أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان، احترام ايمانويل ماكرون "كثيرا للأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر."

وجاء في البيان أن الرئيس الفرنسي"أبدى أسفه للجدل وسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة. كما يتمنى مشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمر ليبيا يوم الجمعة في باريس".

كان عدد من وسائل الإعلام الفرنسية قد نقلت تصريحات لماكرون اعتبرتها السلطات العليا بالجزائر إهانة للشعب و الدولة، حيث شكك الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد.

وردت الجزائر بسحب سفيرها احتجاجا على هذه التصريحات كما إغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الفرنسية.