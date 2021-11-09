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الرئيس اللبناني يبعث رسالة لنظيره الصيني لمرور 50 سنة على العلاقات بين البلدين

02:01 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الرئيس اللبناني يبعث رسالة لنظيره الصيني لمرور 50 سنة على العلاقات بين البلدين

الرئيس اللبناني ميشال عون


بيروت - أ ش أ

بعث الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة لنظيره الصيني شي جين بينج بمناسبة مرور 50 سنة على انشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين، حيث شدد خلالها على عمق الروابط التي تجمع بين لبنان والصين.

وأشاد عون بتأييد الصين لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم الى جانبه في المحافل الدولية لدعم قضاياه.

وأضاف عون - في رسالته - أن لبنان يتطلع إلى ثبات الصين في دعمها للبنان وسط التحديات التي يواجهها نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تجتازها البلاد، ويعاني منها الشعب اللبناني.

هذا المحتوى من

Asha
الصين لبنان ميشال عون شي جين بينج

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