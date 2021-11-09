زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب وسط تركيا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) الاثنين، أن زلزالا بقوة 1ر5 درجة ضرب ولاية قونيا بوسط تركيا.

وذكرت أفاد أن الزلزال هز حي ميرام في ولاية قونيا في الساعة 8.43 مساء. بالتوقيت المحلي (1743 بتوقيت جرينتش) بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 82ر6 كيلومتر (2ر4 ميل) تحت سطح الأرض.

وأكد مكتب محافظ قونيا في تغريدة على تويتر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

وعلى موقع تويتر أيضًا، أكد اوجور إبراهيم ألتاي وهو مسؤول ببلدية قونيا الحضرية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح بسبب الزلزال حتى الآن.

وأضاف "لحقت أضرار بثلاثة مبان مهجورة. لم ترد أنباء عن أي شخص عالق".