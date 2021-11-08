البنك الدولي غير مستعد لاستئناف مساعداته المباشرة لأفغانستان

واشنطن - (ا ف ب)

أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الاثنين إلى عدم استعداد المؤسسة لاستئناف المساعدات المباشرة لأفغانستان بعد تعليقها في نهاية أغسطس اثر استيلاء طالبان على السلطة.

وقال خلال حلقة نقاش نظمها "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن "لا أتصور أن نعمل هناك في ضوء الانهيار الشامل" في أفغانستان.

وأضاف أن "أحد التحديات هو نظام الدفع"، مشيرا إلى تعذّر دوران العجلة النقدية "بالنظر إلى ما تفعله الحكومة الحالية".

وعلّق البنك الدولي مساعدته لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة، لكنه أشار حينها إلى أنه يدرس سبل "مواصلة دعم الشعب الأفغاني".

ونفذ البنك الدولي حتى ذلك الحين حوالي 20 مشروعا إنمائيا في أفغانستان. وقدم للبلد منذ عام 2002 نحو 5,3 مليار دولار، معظمها في شكل منح.

وأضاف ديفيد مالباس أنه التقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك وكالات الأمم المتحدة التي لا تزال تعمل في أفغانستان وتحاول تشغيل العيادات.

وأوضح "نبحث عن سبل للسماح للمانحين بالعمل من خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وذلك لأن البنك وصندوق النقد الدوليين غير قادرين على تقديم مساعدات مباشرة كذلك بسبب عدم الاعتراف الدولي بحكومة طالبان.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق مساعداته لكابول في 18 أغسطس متحدثا عن "عدم الوضوح داخل المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان".