مصر تدين الهجوم الإرهابي بجنوب غرب النيجر
القاهرة - (أ ش أ):
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم الجمعة الهجوم الارهابي الآثم الذي شهدته منطقة جنوب غرب النيجر، مسفراً عن العشرات من الضحايا.
وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا -في بيان لوزارة الخارجية- عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.
وأكدت مصر وقوفها جنبًا إلى جنب مع النيجر وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب.
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