مصر تدين الهجوم الإرهابي بجنوب غرب النيجر

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم الجمعة الهجوم الارهابي الآثم الذي شهدته منطقة جنوب غرب النيجر، مسفراً عن العشرات من الضحايا.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا -في بيان لوزارة الخارجية- عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر وقوفها جنبًا إلى جنب مع النيجر وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب.