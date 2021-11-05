Masrawy logo white

مصر تدين الهجوم الإرهابي بجنوب غرب النيجر

10:18 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
مصر تدين الهجوم الإرهابي بجنوب غرب النيجر

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم الجمعة الهجوم الارهابي الآثم الذي شهدته منطقة جنوب غرب النيجر، مسفراً عن العشرات من الضحايا.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا -في بيان لوزارة الخارجية- عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر وقوفها جنبًا إلى جنب مع النيجر وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية النيجر الإرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا