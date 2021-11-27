حمل فيروسي مرتفع لدى المصابين بـ"أوميكرون" في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

تردد أن حالتي الإصابة بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا في هونج كونج تحملان عبئا فيروسيا مرتفعا، ما أثار قلقا بشأن مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد المتغير الجديد.

وخضع الشخصان لفحوص بي.سي.آر. التي أظهرت أن قيم عتبة الدورة تتراوح بين 18 من 19.

وقال عالم الأوبئة إريك فايجل-دينج في تغريدة "الحمل الفيروسي لهذين الشخصين بسلالة أوميكرون، في فنادق هونج كونج مرتفع للغاية. قيم عتبة الدورة لاختبار بي.سي.آر. 18 من 19، هذا مرتفع بشكل جنوني بالوضع في الاعتبار أن نتائج الاثنين كانت سلبية على اختبارات بي.سي.آر. مؤخرا".

وقالت سلطات هونج كونج إن مسافرا من جنوب إفريقيا، جلب السلالة الجديدة، إلى المنطقة، وإنه كان مقيما قيد الحجر الصحي، في غرفة فندقية منذ وصل في 11 نوفمبر.

غير أنه لم يتم رصد الفيروس إلا بعد خضوع الرجل لاختبار بي.سي.آر. ثان في 13 نوفمبر.

وتعتقد السلطات أن المواطن الجنوب أفريقي (36 عاما) يمكن أن نقل الفيروس للشخص الآخر (62 عاما) الذي كان يمكث في الغرفة المقابلة له رغم أنهما كانا في عزل صارم.

وجاءت نتيجة الأخير إيجابية للسلالة الجديدة من الفيروس في الاختبار الرابع من بي.سي.آر. يوم 18 نوفمبر.

وقال مسؤولو هونج كونج إن الشخص الجنوب أفريقي ربما نقل عدواه عندما فتح بابه لتلقي وجباته.

وتردد أن الشخصين كانا تلقيا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا.