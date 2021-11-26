زيلينسكي يتهم موسكو بالتخطيط لانقلاب في أوكرانيا الشهر المقبل

كييف - (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة إن موسكو تخطط لانقلاب في بلاده.

وذكر زيلينسكي: "لقد تلقيت معلومات بأن انقلابا سيحدث في بلادنا في الأول من ديسمبر"، قائلا إن ممثلين روس ورينات أحمدوف، أغنى أثرياء أوكرانيا، يخططون لانقلاب وفقا لتسجيلات صوتية.

كما قال زيلينسكي إن من الممكن أن يكون قد تم جر رجل الأعمال إلى الخطة ولا علاقة له بها، لكنه سيواجهه بتلك التسجيلات.

ورفض الكرملين اتهامات زيلينسكي على الفور. وقال المتحدث باسم الحكومة ديمتري بسكوف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن "روسيا ليس لديها خطط للمشاركة في هذا. روسيا لا تتعامل أبدا مع مثل هذه الأمور".

وينظر إلى أحمدوف بأنه معارض لقانون تم تمريره مؤخرا في أوكرانيا يحد من النفوذ السياسي لرجال الأعمال. ومنذ تطبيقه، يتعرض زيلينسكي لانتقادات حادة في برامج على قنوات تليفزيونية يملكها أحمدوف.

ويتلقى زيلينسكي مزيدا من الدعم على القناة التليفزيونية المملوكة للملياردير الأوكراني الداعم له والمسؤول العام السابق إيجور كولوميسكي.