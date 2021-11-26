الاتحاد الأوروبي: قد نفرض قيوداً مؤقتة على المسافرين القادمين من دول جنوب إفريقيا

بروكسل - (أ ش أ):

أوصت لجنة من خبراء الصحة من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بضرورة الحاجة إلى فرض قيود مؤقتة على المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي من الدول الواقعة في منطقة جنوب إفريقيا، وذلك بسبب المتغير الجديد لفيروس "كورونا"، الذي ظهر في جنوب إفريقيا، والذي يعرف باسم (بي 1.1.529).

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن سلوفينيا، التي تترأس دورياً الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، قد أكدت ذلك.

ونقلت القناة عن مصدر من الاتحاد الأوروبي قوله إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيتم تطبيق هذه القيود على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي.