الليرة التركية تواصل هبوطها بأكثر من 3 % أمام الدولار

إسطنبول - (د ب أ):

تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة تصل إلى 1ر3 % أمام الدولار حيث تحفز المخاوف بشأن سلالة جديدة لفيروس كورونا الطلب على تحويل الأصول لملاذات آمنة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويأتي تراجع الليرة أيضا في الوقت الذي أمرت فيه محكمة في اسطنبول يوم الجمعة ببقاء الناشط في الأعمال الخيرية عثمان كافالا في السجن.

ويتابع الحلفاء الغربيون لتركيا القضية عن كثب كاختبار لاستقلال القضاء التركي.

وانخفضت قيمة تداول الليرة بنسبة 5ر2 % عند 2862ر12 ليرة أمام الدولار الأمريكي اعتبارا من الساعة 0444 مساء بتوقيت إسطنبول.