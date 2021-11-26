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اليوم.. قمة روسية-أرمينية-أذربيجانية بشأن قره باغ

11:34 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
اليوم.. قمة روسية-أرمينية-أذربيجانية بشأن قره باغ

فلاديمير بوتين

سوتشي (روسيا) - (د ب ا):

تستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الجمعة، قمة ثلاثية تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات بين بوتين وعلييف وباشينيان على مسألة تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث بشأن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرميني، بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية"الروسية على موقعها الإلكتروني.

وتأتي القمة على خلفية اشتباكات حدودية جديدة اندلعت في وقت سابق الشهر الجاري بين قوات أرمينية وأذربيجانية، وخلفت قتلى من الجانبين.

وجاء هذا التصعيد العسكري بعد نحو عام من الجولة الأخيرة من النزاع المسلح بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني في قره باغ، والتي انتهت بإبرام اتفاق ثلاثي بين بوتين وعلييف وباشينيان.

وبموجب هذا الاتفاق، انتزعت أذربيجان، المدعومة من تركيا، جزءا ملموسا من الأراضي التي كانت خاضعة على مدى سنين لسيطرة "جمهورية إقليم قره باغ" غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أرمينيا.

ونشرت روسيا، التي توسطت بين باكو ويريفان لوقف القتال، قوات حفظ سلام في الإقليم المتنازع عليه.

فلاديمير بوتين نيكول باشينيان إلهام علييف قوات أرمينية قوات أذربيجانية

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