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البحرية الأمريكية: وصول المُدمرة "هوارد" إلى ميناء ويلينجتون

07:56 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
البحرية الأمريكية: وصول المُدمرة "هوارد" إلى ميناء ويلينجتون

البحرية الأمريكية - أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):

قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة " يو إس إس هوارد وصلت إلى ميناء ويلينجتون بنيوزيلندا.

وتعد هذه زيارة نادرة من جانب سفينة حربية أمريكية إلى دولة تصف نفسها بأنها خالية من الأسلحة النووية وأغلقت حدودها أمام معظم دول العالم خلال جائحة كورونا.

ووصف بيان البحرية الأمريكية الزيارة بأنها مؤشر على عمق العلاقات بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وذكر البيان أن البحرية الأمريكية ومعها شبكة من حلفائها وشركائها تلعب دورا حيويا في تأمين مسارات خطوط التجارة وحرية الملاحة والإبقاء على الإتاحة الدولية أمام البحرية الأمريكية وهو أمر رئيسي لتمارس دورها المطلوب.​

هذا المحتوى من

Asha
البحرية الأمريكية ميناء ويلينجتون نيوزيلندا

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