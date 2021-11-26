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صحيفة بريطانية: ظهور متغير جديد ينتشر بسرعة مرعبة أكبر من دلتا

12:43 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
صحيفة بريطانية: ظهور متغير جديد ينتشر بسرعة مرعبة أكبر من دلتا

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

كشفت بيانات جديدة عن متغير لمرض كوفيد-19 ينتشر بمعدل أسرع بكثير من سلالتي بيتا ودلتا.

وتُظهر البيانات الأولية أن المتغير الجديد، B.1.1.529، ينتشر بشكل أكبر بكثير من سلالات بيتا ودلتا المسجلة سابقًا، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وحذر جون بيرن-مردوخ، الصحفي في "فاينانشيال تايمز" قائلاً: "هناك اتجاه تصاعدي واضح.. قد يكون هذا مجرد صورة عابرة، ولكن هذه هي الطريقة التي تبدأ بها الموجات."

وأضاف: "بصرف النظر عن صعودها السريع في جنوب إفريقيا، فإن السبب الرئيسي الآخر للقلق هنا هو أن الطفرات التي يمتلكها B.1.1.529 - بناءً على ما رأيناه مع المتغيرات الأخرى - معروف أنها مرتبطة بإمكانية انتقال أكبر."

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