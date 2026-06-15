شهد شارع عبد الرحمن الشيمي بمنطقة فيصل غرب الجيزة واقعة غامضة بعد العثور على جثة فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا في ظروف تثير الشبهات.

شبهة جنائية في واقعة فيصل



وكشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار ضرب على وجه الضحية، ما دفع الجهات المختصة إلى التعامل مع الواقعة باعتبارها "شبه جنائية" لحين استكمال الفحوص والتحريات اللازمة.

تحرك الشرطة والنيابة

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تترقب جهات التحقيق معاينة النيابة العامة للوقوف على ملابسات الوفاة وتحديد أسبابها، وسط جهود مكثفة لكشف حقيقة ما جرى.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب