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العاصمة اليابانية تخفف قيود التجمع المفروضة بسبب "كورونا"

05:19 م الخميس 25 نوفمبر 2021
العاصمة اليابانية تخفف قيود التجمع المفروضة بسبب "كورونا"

فيروس كورونا

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، رفع الحد الأقصى للتجمعات داخل المطاعم والأماكن الحاصلة على شهادة بالتزامها بإجراءات تقليل العدوى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم العمل بالإجراءات الجديدة بدءًا من ديسمبر المقبل وحتى 16 يناير من العام الجديد، موضحة أن الحد الأقصى سيرتفع من أربعة إلى ثمانية أشخاص وأن السلطات تدرس تقديم دعم للسياحة داخل طوكيو بهدف تنشيطها.

وأفاد آخر تقرير للخبراء لتقييم وضع العدوى والخدمات الطبية في العاصمة صدر اليوم أنه يمكن تقديم الخدمات الطبية لمرضى "كورونا" بشكل مستقر دون إجهاد الخدمات الطبية العادية، كما خفض الخبراء مستوى اليقظة بالخدمة الطبية إلى أدنى مستوياته للمرة الأولى مع التشديد على ضرورة الاستعداد في حالة حدوث زيادة أخرى في عدد الحالات في الشتاء.

يشار إلى أن السلطات الصحية في اليابان سجلت اليوم الخميس 119 حالة جديدة ووفاة شخصين في جميع أنحاء البلاد.

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