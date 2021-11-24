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258 مليونا و792 ألفا و542 حالة.. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

08:08 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
258 مليونا و792 ألفا و542 حالة.. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 258 مليونا و792 ألفا و542 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و166 ألفا و102 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم والتي بلغت 47 مليونا و980 ألفا و780 حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
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