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فرنسا تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت

05:38 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
فرنسا تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وكالات

دعت السفارة الفرنسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا "في أقرب وقت" حسبما ذكرت فرانس برس.

وحثت السفارة الفرنسية في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، مواطنيها المتواجدين في إثيوبيا على مغادرتها في أسرع وقت ممكن.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن السفارة أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المواطنين الفرنسيين، وجاء في نصها "نطالب جميع الرعايا الفرنسيين رسميا بمغادرة البلاد من دون تأخير، إن موظفي السفارة يتخذون خطوات لتسهيل مغادرة المواطنين عن طريق حجز مقاعد في الرحلات التجارية وسيقومون، إذا لزم الأمر، بتنظيم رحلة طيران مستأجرة".

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