الخارجية الأمريكية: كيري يحضر بالإمارات توقيع "مشروع الرخاء"

واشنطن-(أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ سيحضر، خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء؛ حفل توقيع (مشروع الرخاء)، وهو جهد تعاوني إقليمي لإنتاج طاقة ومياه نظيفة.

وأشار المتحدث - في تصريح اليوم - إلى أن هذه الاتفاقية الخاصة بالمشروع؛ ستعزز جهود الدول الشركاء للوفاء بأهداف اتفاقية باريس وخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة وتقديم مصدر جديد للمياه النقية.