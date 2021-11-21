رسميا.. رئيس حكومة الوحدة الليبية يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

وكالات:

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أوراق ترشحه للانتخابت الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان رئيس الحكومة وصل إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة.

وفي وقت سابق، ألمح الدبيبة إلى اعتزامه اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تقصيه عن الترشح للمنافسة على هذا المنصب وتثير صراعات سياسية باتت تهدد تنظيم الانتخابات في موعدها.

وأبدى مرارًا رفضه بشدة قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان، معتبراً أنه "فصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم".