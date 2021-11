كتبت- رنا أسامة:

تشهد القارة العجوز أعمال شغب في عدة مدن أوروبية، احتجاجًا على قيود جديدة "أكثر صرامة" لمكافحة تفشي موجة جديدة "مثيرة للقلق" من إصابات كورونا

ويتفاقم الوباء في أوروبا بوتيرة أعادت إلى الأذهان السيناريو المأساوي الذي عاشته بلدان الاتحاد الأوروبي خلال ربيع العام الماضي. وحذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمي، من تسجيل نصف مليون وفاة أخرى بحلول الربيع المقبل، ما لم تُشدد قيود كورونا في جميع أنحاء أوروبا التي يبدو أنها تحوّلت مُجددًا إلى "بؤرة" للوباء.

ومع ذلك لا يزال المُناهضون لتدابير مكافحة كورونا بأوروبا يصمّون آذانهم عن تلك التحذيرات.

ففي هولندا، أُصيب عدد غير مُحدد خلال مواجهات بين الشرطة ومئات المُحتجين على قواعد التباعد الاجتماعي وقيود التنقل في مدينة روتردام.

واحتجزت قوات الأمن ما لا يقل عن 50 شخصًا ليلة الجمعة، حسبما أفاد بلدية روتردام أحمد أبوطالب.

ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأشعلوا النار في سيارات ومركبات شُرطية ودراجات هوائية بمدينة لاهاي، التي تضم أيضًا مقر المحكمة الجنائية الدولية،

الأمر الذي ردت عليه عناصر من مكافحة الشغب بإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء واستخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

